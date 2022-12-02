2022世足賽12/3(六)即將進入16強的「淘汰賽」，由於「淘汰賽」無論如何毎場都必須分出勝負，有可能需要進入加時賽及PK戰，屆時將與運彩以法定比賽時間「90分鐘+傷停補時」完成時的賽果為派彩依據的做法有所不同，攸關中獎權益，所以特別在這個時候提出來跟運彩投注的朋友們加以說明。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

運彩足球有所謂的「法定比賽時間」，那就是「除另有規定或賽事表上另有公布外，指一場足球比賽90分鐘的比賽時間，加計裁判裁定的傷停補時或因其他因素引起的補時，但不包括加時、互射12碼决勝負(即PK戰)或重賽的時間」。以世足賽8個分組的「小組賽」來說，毎組4隊進行單循環賽，採積分制，每場比賽進行「90分鐘+傷停補時」，即運彩足球所謂的「法定比賽時間」，完成時該比賽即結束，毋須分出高下，也就是說不用再加時或互射12碼决勝負(即PK戰)，贏球的隊伍得3分、輸球的隊伍得0分、平手(即和局時)2隊各得1分，最後由各組積分最高的前2隊晉級16強，在此之前與運彩的派彩依據相同，不至於有所問題，可是12/3(六)起16強將進入「淘汰賽」，毎場比賽都必須分出高下，法定比賽時間「90分鐘+傷停補時」完成時，2隊如果平手，將進行30分鐘(上下半場各15分鐘)的加時賽，加時賽完成時2隊如果還是平手，則須以互射12碼球决勝負(即PK戰)，這個時候大家要特別注意，這樣賽制的比賽結果將與運彩的派彩依據有所不同，因為「台灣運彩的各項足球投注項目，除非有特別說明，否則一律只計算至法定比賽時間「90分鐘+傷停補時」完成時的比賽結果，不含加時及PK戰」。

足球法定比賽時間

請注意投注法定時間

以2014巴西世足冠軍戰「德國Vs. 阿根廷」為例，2隊法定比賽時間「90分鐘+傷停補時」完成時的比賽結果為0比0平手，儘管德國隊在加時賽時踢進1球，以1比0奪冠，但該場比賽不讓分玩法買「德國隊勝」的運彩投注是沒有中獎的，因為依運彩足球法定比賽時間「90分鐘+傷停補時」完成時的比賽結果為平手，反而是該場比賽不讓分玩法買「和」的運彩投注是中獎的，當然這是純粹就這一場比賽的玩法而言，如果就「冠軍及特別項目」玩法來說，買「德國冠軍」的運彩投注就有中獎，因為「冠軍及特別項目」的玩法是有特別說明的(即另有規定或賽事表上另有公布的)。

2014巴西世界盃冠軍戰「德國Vs.-阿根廷」

另外提醒大家這次抽保時捷汽車等大獎的促銷活動已經進入第2波，大家買運彩瘋足球的同時，也有機會可以把大獎帶回家(詳細活動辦法請參閱運彩官網)，12/19 24:00前可要把握難得的機會。