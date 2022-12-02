臺中市政府都市發展局推動「社區規劃」培力計畫斐然有成，今年特別企劃「臺中社區起步走」主題辦理社區環境空間改造成果展， 於11月17日在臺中市政府市政大樓4樓穿堂展出67個社區改造的精彩成果，同時舉行頒獎典禮，現場由都發局長黃文彬表揚感謝優秀的社區及夥伴。

臺中都發局111年度「中城計」系列活動持續不斷，從今年6月第1計「推動宜居建築」辦理3周年成果展，9月第2計「凝聚共好樂居」辦理「第3屆台中樂居金獎雙年獎」頒獎，第3計「打造風格美城」於10月4日辦理「第10屆臺中市都市空間設計大獎」頒獎典禮，第4計「擘劃城市治理」在10月19日舉辦論壇活動，都發局持續接力在11月17日以第5計「社區地方共好」辦理社區規劃成果展暨頒獎典禮活動。

活動現場精選67個社區，透過展版分享社區規劃成果。(圖/臺中市政府都市發展局提供)

臺中市府配合營建署城鄉風貌計畫，致力推行社區居民參與公共事務，由都發局推動「社區規劃」培力計畫，透過社區居民共同營造及維護公共空間，手作過程也成為居民之間情感互動的交流平台，輔導團隊的社區培力課程讓成員們不斷地學習、突破與精進，善用在地的資源，找出社區特色的｢人文、地產、景｣亮點，透過僱工購料的方式，由在地的熱心居民們親手營造美麗的社區環境，也凝聚了社區居民的向心力。

本次成果展以「創生組」、｢環境組｣、｢綠化組｣三大展區為主軸，共匯集了67個社區營造點，每個社區無不使出渾身解術，展現出社區的地景亮點，展覽除了有67個社區的改造展板，展場核心更有30個社區模型及文創品，展現在地的文化特色，讓市民一天就可走讀臺中67個精彩社區風貌。

活動現場宛如社區規劃師大型同學會，展現各社區文化特色。(圖/臺中市政府都市發展局提供)

11月17日上午在市政大樓4樓集會堂舉行頒獎典禮，活動開場由水美社區義虎團敲鑼打鼓熱鬧進場，充分展現出社區的文化特色和活力，上午為｢榮耀頒獎｣時段由都發局長黃文彬感謝優秀的社區及夥伴，局長黃文彬表示，從現場展覽海報就可以看到各社區改造的文化亮點，充分突顯社區能量十分強大，透過社區規劃，除可凝聚社區居民的向心力外，也能搭起市府與民間溝通的橋樑，也感謝社區規劃師評選委員、輔導團隊(朝陽科技大學)及都發局同仁，深耕培育社區規劃人才，協助多個社區進行美化及改造，鼓勵更多人「為自己的社區盡心，為居住的城市用心」，營造更好的生活環境。

凝結臺中在地社區的好，讓臺中市更加美好。(圖/臺中市政府都市發展局提供)

本次頒獎活動是表揚並感謝過去一年努力不懈的社區夥伴，也可說是臺中市的社區規劃師的大型同學同樂會，下午｢感恩分享｣時段也讓社區彼此有更多的認識和交流，也歡迎未來有更多人加入社區規劃師伙伴，「社區共好，讓臺中市更好」，共同建構出幸福社區、打造美學的宜居城市。