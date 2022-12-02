卡達世足賽進入分組預賽H組最後階段，握有2勝6積分優勢提前晉級的葡萄牙，2日晚上11點與韓國之戰只要不輸就可望以分組第一之姿在16強賽避開強敵巴西；迦納則是上演2010年8強賽飲恨不敵烏拉圭的復仇之戰，迦納若能雪恥就能搭上16強列車，烏拉圭沒有退路，唯有獲勝才有機會連續4屆晉級。

葡萄牙本屆先以3比2擊敗迦納，緊接著2比0踢退烏拉圭，2勝、6積分、淨勝球3，讓葡萄牙得以穩坐釣魚台，與韓國之戰只要不爆冷落敗，踢和就能穩獲分組第一，倘若不幸吞敗，而迦納擊敗烏拉圭，雙方同樣是2勝1敗，如此一來就要比較淨勝球，迦納目前淨勝球0，葡萄牙不輸超過2球，迦納不贏超過2球，「五盾軍團」仍可以分組第一晉級。

「太極虎」韓國自從2002年挾著主辦優勢一路過關斬將最終第四名作收，2010年再次闖進16強單淘汰賽，過去兩屆都止步分組預賽。

本屆韓國首戰與烏拉圭0比0握手言和，次戰0比1不敵迦納，積分僅1分。如果想要晉級，首要任務就是擊敗葡萄牙，再來就是期盼烏拉圭幹掉迦納，如此一來雙方同為1勝1敗、4積分，韓國就有機會靠著比較淨勝球出線。

然而，夢想是美麗的、現實是殘酷的，畢竟葡萄牙不會冒著落敗後掉入分組第二的方式晉級，進而面對超級強敵巴西的風險，加上韓國隊總教練本托已在次戰賽後被吹了紅牌，此役韓國在少了總教練的情況下更是雪上加霜，贏球機會微乎其微。

再論迦納與烏拉圭之戰，雙方可說是世仇，因為2010年8強賽兩隊鏖戰至延長賽，迦納本有機會踢進致勝球，但烏拉圭球星蘇亞雷斯的一記「手球」紅牌犯規，擋住了迦納的勝利之路，非洲勇士先錯過了12碼致勝罰球，隨後又在PK大戰落敗，迦納無緣成為第一支踢進世界盃前四強的非洲國家，也埋下了這顆仇恨種子。

烏拉圭身為1930與1950年兩屆世足賽冠軍得主，2010年「幸運」淘汰迦納，最終獲得殿軍，寫下自1970年來最佳成績。

烏拉圭上屆分組預賽3戰全勝，16強賽又淘汰葡萄牙，8強賽敗給法國，並列第五收場。本屆蘇亞雷斯年老狀態差，至今兩戰1球未進，名列分組末位。

3日晚間11點迦納硬碰世仇烏拉圭，迦納只要踢平，韓國不贏葡萄牙2球，非洲勇士就能再次昂首跨過晉級門檻。更何況，迦納是帶著復仇之心而來，大小阿尤兄弟檔、庫杜斯與薩里蘇等好手怎能不好好把握住機會呢？

至於烏拉圭則必須再次上演2010年擊敗迦納的戲碼，同時還要希望葡萄牙幹掉韓國，如此才能驚險搭上16強列車，除了自助還要人助，將命運寄託在別人的手上，有失「天藍軍團」過往南美豪門本色。