社群時代興起，自媒體眾多，如何跟上演算法，讓大眾注意到自己的內容？Zoe王小凡在「時報大師會館」主講課程－「KOL經營術—從0到30萬增粉攻略」，從一名全職的自媒體經營者，同時也成功跨界，身兼電台DJ及各種活動典禮的主持人等身份，詳細解密經營社群技巧與心法，從零開始也能輕鬆上手。

平台眾多，如何選擇

現行社群平台眾多，各平台皆有其特色功能與不同使用族群，王小凡從內容、受眾與趨勢剖析臺灣使用者慣用的各大平台，並指出除了最主要的平台之外，也可以簡單經營其他平台，互相導流，讓內容傳播成效更佳。

便捷工具，輕鬆入門

創作圖文或影音內容不用專業軟體與設備也能開始，手機就是最容易取得與攜帶的創作工具，王小凡依親身經歷分享多個實用且易上手的app，網羅修圖調色、影片剪輯、趨勢觀察等各大面向，初學者可以輕鬆入門、快速開始。

獨門心法，應對難題

選定平台有了創作工具，接著就是內容創作。關於內容創作王小凡也不藏私，「演好自己才能長遠」，應對黑粉與危機她自有一套。另外強調自媒體除了商業價值之外的社會影響力，以及如何讓影響力與內容創作相輔相成的獨門心法。

淺顯易懂的課程內容，讓你輕鬆搭上社群時代的浪潮，更多內容盡在「時報大師會館」，一起跟著Zoe王小凡從0到30萬，創造屬於你的社群流量。

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