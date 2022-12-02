即將開幕的桃園市立圖書館新總館，由日本梓設計團隊與在地郭自強建築師事務所攜手設計，以「生命樹」為核心概念，象徵著圖書館是累積養分、匯集知識的場所。不只依樓層規劃長者、親子、青年等主題閱覽區，也設置微光廳、創客基地、多功能研習室、雲端閱讀室等多元空間，更邀請TSUTAYA BOOKSTORE臺灣蔦屋書店與星巴克等進駐，串聯周邊藝文展演中心活動，讓市民在此閱讀同時，還能享受展演、飲食等多元服務，滿足各年齡層民眾對文化的追求。

桃園市立圖書館新總館即將開幕 滿足各年齡層閱讀需求

桃園市立圖書館新總館位於桃園藝文特區，桃園市立圖書館館長姚敦明表示，新總館能結合館區規劃與周邊環境，扮演複合型文創風格服務的角色，透過圖書館縝密規劃的講座、策展等多元活動，潛移默化地昇華藝文能量，像是館內的微光廳與其他空間可以辦理流行音樂、當代藝術、古典音樂賞析講座等，能使市民更容易接收藝文知識薰陶，且提供各世代民眾輕鬆進行文化交流的空間。

透過密集地推動活動，讓圖書館不只能閱讀，還能讓各世代民眾進行文化交流。（圖：YouTube）

除了空間布局與活動規劃具備巧思，桃園市立圖書館新總館更強調建築本身所蘊含的價值，為了提供大眾良好的體驗，以永續模式導入多項綠能設計，由露天平台巧妙地連結「圖書館棟」與「電影院棟」2棟建築，地上8層、地下2層的圖書館棟為綠建築，擁有「知識螺旋」、「環保節能通風採光井」、「綠色螺旋」、「環保書皮」及「書架耐振壁」等5大特色。

象徵「生命樹」的通風採光井引人入勝，整體從書庫到屋簷都選擇螺旋狀的編排，加上環保外皮的構造，不只外觀令人驚嘆，也具有調節光線與空氣的實用性；此外，在外圍的書架耐振壁，呼應著圖書館收藏、保護書本的意象，虛實錯落的格狀設計也讓圖書館猶如知識叢林，等著市民尋幽訪勝。

新總館強調建築本身所蘊含的價值，多項綠能設計富有巧思。（圖：YouTube）

相信在一個會呼吸的綠建築中，市民能夠有充分的空間與時間與自己對話，豐收知識果實。桃園市立圖書館新總館包含閱讀、逛展和休閒等功能，民眾可以在輕鬆自在的環境，從閱讀當中看到世界，找到適合自己的閱讀方法。