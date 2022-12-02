根據《財訊》報導，未來5年，台灣的矽盾地位仍無可撼動。(圖/財訊提供)

12月初台積電將在美國亞利桑那州舉行機台移入典禮，媒體報導美國總統拜登可能親自出席。《財訊》報導指出，過去半年，美、日運用國家力量強攻尖端半導體製造，但台灣也正同時進行關鍵升級，未來5年，台灣的矽盾地位仍無可撼動。

上述這座新廠象徵美國傾全國之力，讓先進半導體製造技術回流美國的成果，將自2024年開始量產5奈米晶片。而根據《華爾街日報》報導，台積電亞利桑那廠第2期將接著興建3奈米廠，外界推測，最快2026年，台積電將在美國生產3奈米晶片。

根據《財訊》報導，過去半年，在地緣政治影響下，全球半導體產業供應鏈出現一連串微妙的變化，市場甚至傳出「去台化」論調。但其實，這些改變只能算是微調。種種跡象顯示，未來5年，台灣半導體產業仍將是影響全世界電子產業的關鍵力量，台灣的矽盾仍無可取代。

日本／補助先進記憶體技術

不可否認，從各半導體大廠的投資動作來看，從美國、日本、馬來西亞到泰國，一條台灣之外的半導體供應鏈確實開始浮現。

《財訊》指出，11月11日，日本經濟產業大臣宣布，將成立美日合作的次世代晶片研發中心，名為「技術研究組合最先端半導體技術中心」（LSTC）；同時，在日本政府補助下，SONY等8家公司合資成立新公司Rapidus，目標是在2025年到2029年之間，生產出2奈米以下的次世代晶片。

日本政府也大力補助先進記憶體技術。11月16日，全球第3大記憶體廠美光在日本廣島宣布，廣島廠成為全世界第1座推出最先進1βDRAM記憶體晶片新廠。美光曾宣布，獲得日本政府補助465億日圓，用於包括1βDRAM記憶體在內的先進記憶體生產計畫。

《財訊》提到，早在10月19日，《華爾街日報》就曾指出，日本政府希望台積電在現有的熊本廠之外，再於日本廠擴增新的產能；現在，業界也傳出，台積電熊本廠可能在原有28、12奈米製程外，接著再增加7奈米產能。

韓國也有動作。11月16日，艾司摩爾（ASML）宣布，將在韓國投資1.8億美元，在首爾附近的華城市興建1座包括維修、訓練和零件研發等功能的園區，預計2024年之前可完工。

韓國／吸引艾司摩爾進駐

根據《財訊》報導，馬來西亞也成為封測產業的投資熱點。除了去年英特爾在馬來西亞投資70億美元建置封測產能，今年11月10日，日月光也在馬來西亞舉行兩座新廠的動土典禮，日月光新廠預計於2025年完工。

《財訊》分析，未來，從日本、菲律賓到新加坡，亞洲各國都有封測廠；再加上台灣電路板產業積極投資泰國新聚落。在台灣之外，從尖端半導體製造、封裝到PCB產業供應鏈，每個重要環節的投資都在快速增加。