基隆市政府於2005年成立「外籍配偶服務中心」，2015年基隆市兩百多位新住民共同票選更名為「基隆市政府國際家庭服務中心」，期望能夠協助結婚來台、居住於基隆的新住民，成為「新住民在台灣的『後援』」，促進他們生活適應、融入台灣社會。

由新住民講師帶領的故事繪本快閃活動。(基隆市政府提供)

截至2022年10月底，基隆市新住民人數計10,681人(資料來源：內政部戶政司+內政部移民署)，其中以中國籍、越南籍、印尼籍新住民為最大宗；針對本市有服務需求的新住民及其家庭，中心透過電訪、家訪、面訪等方式提供新住民諮詢或是個案管理服務，另也辦理各類新民家庭、個人等不同面向的支持性服務講座與課程，並對新住民相關工作人員辦理專業訓練，提升其服務品質與多元文化敏感度。除此之外，中心也成立新住民服務志工隊，招募、培訓服務志工，使新住民發揮所長，增進社會參與。

新住民家庭參加生態之旅，認識台灣之美。(基隆市政府提供)

除了提供有需要的新住民各項服務外，國際家庭服務中心也積極持續辦理本市的多元文化宣導，透過大型活動設攤與市民互動，或由工作人員帶領新住民講師前往社區鄰里，辦理異國文化體驗，輔以手作、美食體驗等方式加深社區里民的印象。

為使中心服務資訊能夠更有效傳遞、留下更深刻的印象，中心於2021年突破以往的宣導方式，招募來自越南、印尼、泰國等國籍的新住民與新二代成立「新住民宣導劇團，進行訓練與自主練習。2022年首次拍攝《擁抱「新」的家》微電影，除了記錄新住民來臺的心路歷程外，也透過影片呈現劇團成立至今的練習成果，期望能藉由這支影片，呼籲並提升市民的多元文化包容力，並認識國際家庭服務中心提供的服務。社會處處長吳挺鋒表示，期許透過新住民劇團演出的宣導，能夠提高本市新住民服務的能見度，也讓更多市民朋友了解新住民族群與其文化，培養並提升市民接納與包容的態度，進而欣賞與我們不同的他者與他們的文化價值，以及新住民族群對於本市多元性的豐富，如此基隆才能使本市成為一個名符其實的國際港市。若在生活周遭遇到需要協助的新住民，能提供中心資訊，給予即時的協助。(廣告)