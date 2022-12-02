俄羅斯在西方一連串制裁下，工業、紡織等相關零組件和原物料已陸續斷供。路透援引知情人士消息指出，普丁政府給印度一份500多種產品購買清單，包括汽車、飛機和火車等關鍵零組件，幫助俄羅斯維持國內重要工業運作，但部份印度企業不願意賣產品給俄羅斯，原因是擔心受到西方制裁。

報導指出，俄羅斯受到歐美等多國經濟制裁，導致一些關鍵產品供應受阻，因此向印度要求提供協助，而印度政府出於平衡貿易收支的考量，非常樂意以這種方式促進對俄出口。

俄羅斯汽車銷售業一位業內人士表示，貿易部已向包括印度在內的其他國家相關部門及國家機構發送一份所需汽車零組件清單。來自俄羅斯物品清單長達近14頁，包括活塞、油泵和點火線圈等汽車發動機零件，以及保險桿、安全帶和電子娛樂系統方面的需求。

在飛機零件方面，俄羅斯要求提供起落架零件、燃料系統、通信系統和滅火系統、救生衣和航空輪胎等41項；清單還包括生產紙張、紙袋和消費品包裝的原物料，以及生產紗線和染料等紡織品的材料和設備等。

報導提到，記者在印度首都新德里看到這份俄羅斯提出購買清單。

俄羅斯金屬生產商鎳鈀巨頭Nornickel表示，西方制裁和一些供應商自我審查，使工業企業在2022年難以取得進口設備、備件、材料和技術，對他們營運發展打擊很大。這一點在清單中得到驗證，有近200多個冶金項目被列入採購重點。

儘管如此，部分印度企業不願向俄羅斯出口產品，原因是擔心受到西方制裁、付款不明確以及保險方面面臨挑戰。由於擔心受到制裁，大型印度銀行也不願處理與俄羅斯的直接盧比貿易交易。

俄烏開戰以來，印度對俄羅斯石油、煤炭和化肥的購買量飆升，印度貿易逆差越來越大。今年2月24日至11月20日，印度從俄羅斯進口額成長近5倍，達到290億美元，而去年同期為60億美元。與此同時，印度對俄羅斯出口額逆勢下滑，從24億美元降至19億美元，印方希望未來幾個月內，據俄羅斯要求將其出口額提高到近100億美元。

對於俄羅斯向印度提出供應清單，俄羅斯工業貿易部、印度外交部、商務部及印度總理辦公室均未作出任何回應。