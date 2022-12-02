卡達世界盃的小組賽事將於3日凌晨畫下句點，壓軸出賽的G組將上演瑞士與塞爾維亞的世仇對決，「非洲雄獅」喀麥隆則希望趁著巴西已晉級輪休陣容，取得歷史性對戰勝利，力爭1990年以來首張16強門票。

巴西上役1比0氣走瑞士，創下小組賽連17場不敗的世界盃紀錄，驚人的是，森巴軍團頭兩場讓對手零射正，是1998年法國隊以來首次，防守獲得一致好評。

巴西上次在世足小組賽3戰全勝已是2006年，這個目標固然誘人，但前提是須能兼顧本屆奪冠任務，為此對喀麥隆勢必輪休主力，尤其他們已經傷了攻擊核心內馬（Neymar）和右後衛達尼洛（Danilo），也有多人感冒。此役將驗證他們的板凳深度，是否跟法國一樣與主力有不小落差。

喀麥隆上役3比3神奇逼和塞爾維亞，中止跨屆8連敗，阿布巴卡（Vincent Aboubakar）在替補上陣11分鐘內，成為首位在世足比賽替補1進球1助攻的非洲球員，也替雄獅保住晉級的一線希望。

喀麥隆想出線，除了自己一定得贏巴西，還要拜託瑞士不勝，才有機會靠比較球數搭上末班車。但他們在世界盃只輸給南美隊伍兩次，偏偏對手都是巴西，巴西在世足對非洲隊伍7戰全勝，進20球只丟2球，非洲雄獅得有超水準的表現才行。

瑞士vs.塞爾維亞連兩屆同組，為了科索沃的「國仇家恨」又要算帳。上屆對決瑞士逆轉勝，進球的查卡（Granit Xhaka）、沙基里（Xherdan Shaqiri）做出「阿爾巴尼亞之鷹」的挑釁動作，賽後遭罰款處分。本屆塞隊被拍到更衣室掛著「科索沃地區是塞爾維亞一部分」的旗幟，肅殺氣氛更是一觸即發。

瑞士這批國腳有多人是來自科索沃的難民，沙基里生於科索沃，查卡父親曾因參與科索沃獨立運動被塞爾維亞逮捕下獄，兩人本屆仍是主力。而且兩隊上屆對決還是小組賽第2輪，本屆在最後1輪對決，「生死戰」更是寸土不讓。

瑞士因為先前取勝迦納，出線局勢稍佳，除非喀麥隆贏巴西2球以上，否則瑞士不輸就能晉級；塞爾維亞則一定要贏，配合巴西不輸喀麥隆，也能在後南斯拉夫時代首闖世足16強。