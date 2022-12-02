Our #ESOCalendar 2023 features the Cone Nebula on the cover — part of the star-forming region NGC 2264, about 2500 light-years away. Discover more stunning vista in our calendar here: https://t.co/S1IyZxeESi pic.twitter.com/STeMbuxJMy — ESO (@ESO) December 1, 2022

歐洲南天天文台（The European Southern Observatory，ESO）近日慶祝60周年，發布一張錐狀星雲的照片以示慶祝，而錐狀星雲的形狀，卻意外與源自日本的知名大怪獸「哥吉拉」相似，ESO表示，這錐形星雲高達逾7光年，是地球與比鄰星距離的兩倍。

ESO表示，錐狀星雲是銀河系中恆星形成區域NGC 2264的一部份，位於距離地球2500光年的麒麟座中，由天文學家赫歇爾（William Herschel）於1785年所發現。

ESO慶祝成立60周年，曝光錐狀星雲畫面，形狀相似日本知名怪獸哥吉拉。（示意圖／Shutterstock）

錐狀星雲是由低溫的氫分子和塵埃所組成。ESO解釋，這是大量新形成的藍色恆星所釋放的星風和強烈的紫外線輻射，將附近物質吹走時，就會形成這樣的柱狀物。而當這些物質被吹走，脫離恆星的氣體和塵埃就會被壓縮得更稠密、黑暗，並形成高大的柱狀物。

《天文學雜誌》（astronomy）表示，這張錐狀星雲圖，就像電影中的巨大怪獸哥吉拉，從海洋中冒出來，準備肆虐東京。

這張照片ESO於智利透過兩台儀器所拍下，使用兩種濾光片，讓新形成的亮藍色恆星變成金色的，與之對比的是像煙火一樣，黑暗的錐狀星雲。

ESO成立於1962年10月5日，由15個國家和戰略夥伴所組成的一個天文研究組織，並在致力開發和營運先進地面天文台，總部位於德國。