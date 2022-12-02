坐攬成熟逢甲商圈的豐沛機能，又倚水湳經貿園區未來展望，遠雄建設推出水湳第二案「純寓」建案，位於台中市西屯區凱旋一街和逢大路口，是遠雄繼「寬寓」後再次打造具有地理珍稀性的住宅，加上水湳轉運中心、國際會展中心、台中綠美圖等指標性建設動工，真正享受機能優渥的百態布局，更豐收67公頃的中央公園綠意，漫遊在台中最美森態大境。領先業界的5525保固讓住戶安心，遠雄「純寓」實現夢寐以求的2房精緻小宅，尚未完工便有極高討論度。

遠雄建設榮登台灣十大建商，看好水湳經貿園區的未來發展重壓4塊地，於水湳總開發面積254公頃的面積中，只有「生態住宅區」、「文化商用區」、「創新研發區2」三處未達整體30%的區塊可興建住宅，稀缺性成為住戶蜂擁而至標的，而「純寓」已經是遠雄建設在水湳經貿園區所推出的第二建案，可見其熱度與品牌保證。同時也因為地理位置佳，附近中山高速公路、環中路、74快速道路、台灣大道阡陌縱橫，展現交通便利的機能性。

遠雄「純寓」地理位置佳，附近中山高速公路、環中路、74快速道路、台灣大道阡陌縱橫，展現交通便利的機能性。(圖:業者提供)

水湳經貿園區的升級成為遠雄「純寓」機能水漲船高的關鍵，政府挹注超過550億資金，從2007年便陸續推出都市計畫，逐步營建中央公園、水湳轉運中心、國際會展中心、台中綠美圖、智慧營運中心、中台灣電影中心，讓台中不只繼續蟬聯宜居都市冠軍，未來還真正跨足國際舞台，成為世界級都市指日可待。

遠雄「純寓」豐收67公頃中央公園綠意，只要步行5分鐘便置身於無限綠海，沉浸在11938棵喬木的芬多精中；步行3分鐘達逢甲商圈，圍繞文華路擴展成為今天的夜市，千種小吃每天都有新鮮感，感受地段「先建設，人口後進」的優渥機能性。車程4分鐘近家樂福、8分鐘來到新光三越和大遠百，學區有西屯國小、至善國中、逢甲大學，百態櫥窗滿足食衣住行育樂全方位，生活機能臻至完善。

遠雄「純寓」豐收67公頃中央公園綠意，只要步行5分鐘便置身於無限綠海，沉浸在11938棵喬木的芬多精中。(圖:業者提供)

遠雄「純寓」主推2房，精緻小宅磁吸科技、醫療、金融等家庭客定居目光，規格為地上9層與地下3層共128戶，搶在前幾建案入住，預期享有增值紅利，可說是限時限量燙金地段。公設包含健身房與KTV室，配備使用川菱全熱交換機、YKK氣密窗、德國NOBLESSA廚具和TOTO衛浴設備。同時強打領先業界的5525保證:防水保固5年、地壁磚保固5年、結構體保固25年。

「遠雄純寓」

基地位置：台中市西屯區凱旋一街、逢大路口

接待會館：台中市西屯區逢大路與大鵬路口

洽詢專線：04-2706-3388