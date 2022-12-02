台北市第三選區（中山、北松山）立委明年1月8日補選，2日將截止登記。國民黨本週針對該區可能人選進行民調，支持度最高的台北市議員王鴻薇一度不願參選，但1日態度出現鬆動，在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及台北市長當選人蔣萬安勸進下，最後點頭承擔，國民黨中央2日將正式宣布徵召王鴻薇。媒體人朱凱翔表示，綠營一定打王鴻薇落跑，因為沒有別的可打，除非壓根就不支持接班，不然早半年開戰又怎樣了？

朱凱翔1日晚間在他的臉書粉專「不演了新聞台」發文表示：其實你換位思考，就知道綠營一定打王鴻薇落跑，因為沒有別的可打。然後藍營支持者跟著自我懷疑，覺得對耶！好像是耶。超傻。國民黨支持者期待已久的新陳代謝，新生代全面接班，徐巧芯，王鴻薇，張斯綱，李柏毅，鍾沛君⋯⋯去挑戰立委。哪個沒有任期問題？最遲再過6個月，他們一樣要投入立委選舉。

「除非你壓根就不支持接班，不然王鴻薇早半年開戰又怎樣了？晚半年就不算落跑了？」朱凱翔強調，打落跑，是綠營唯一一招，藍營跟著掉入這個議題設定，就太傻了。落不落跑，從來不是問題，參選人的品質，政見主張，擘畫願景，才是。別中計，難道你要讓黃承國的傀儡當選？