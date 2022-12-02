「這不是妳一個人的選戰，我們都在。」國民黨台北市議員徐巧芯1日聽聞同僚王鴻薇點頭接受黨徵召，將代表國民黨挑戰新科台北市長蔣萬安的原立委選區，對戰民進黨吳怡農。徐巧芯強調，如果不是王鴻薇，她不覺得有任何人能贏，並打氣喊「我們都在，會一起陪著妳打完。加油！」

「或許有人會問，她之前不是說不選嗎？但王鴻薇議員的天人交戰，同樣身為剛連任的議員，我完全可以理解。」徐巧芯表示，如果只有「自我」，她大可以一走了之的拒絕，但為了國民黨的大局，我覺得她做了艱難卻重要的決定。坦白說，如果不是她，我不覺得有任何人能贏。此時此刻需要所有國民黨支持者給予鼓勵，讓她能夠拿出她既有的風格，贏過對手。

徐巧芯指出，事實上，王鴻薇已經有多屆議員的經歷，而且經過這次的選舉，她證明了自己已具備立法委員的資格和實力，再加上她的戶籍本來就是在北松山，未來就是在既有的基礎上服務更多人，因此不覺得有什麼問題。她直言，王鴻薇本身是資深議員，更上一層樓服務更多民眾，絕對是一樁好事。國民黨上上下下，應該要全力支持她，讓有戰功的、好的人才能夠在舞台上活躍，這個政黨才會得到民心。

她並提到，如果王鴻薇能夠選上，就可以發揮即戰力在立法院質詢蘇貞昌（如果他死不下台），那不是很精彩嗎？緊接著，她可以揭露更多的弊案，對眾人想下架民進黨的目標只有利而無害。

「至於大家都知道在過往的選舉當中我與她有嫌隙，也經常被媒體拿來做文章，說我們倆如何競爭。」徐巧芯說，但那些都是過往雲煙，現在自己看起來都覺得很好笑的事，根本不值一提。

徐巧芯強調，在這場選戰中，一定會盡全力的支持王鴻薇，讓她能夠選上立法委員是1/8(補選日)之前的唯一目標。謝謝她為了國民黨接下這項重要的任務，這不是王鴻薇個人的選戰，「我們都在，會一起陪著妳打完。加油！」