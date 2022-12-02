台北市第三選區（中山、北松山）立委明年1月8日補選，今(2日)將截止登記。國民黨針對該區可能人選進行民調，支持度最高的台北市議員王鴻薇一度不願意參選，但昨(1日)在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及台北市長當選人蔣萬安勸進下，最後點頭承擔，國民黨中央將正式宣布徵召王鴻薇。國民黨台北市議員新科當選人柳采葳表示，當記者時在議會長期採訪王鴻薇，非常知道她有多認真、多積極爭取鄰里建設

「謝票期間，分享一個小故事！」柳采葳在臉書發文提到，還記得當時跑市場，跑里鄰活動的時候，很多人問她，「怎麼沒找王鴻薇陪妳！」她說鴻薇姐自己也忙啦，不好意思分散她的時間來幫自己。還開玩笑問「為什麼這麼想要鴻薇姐來陪我，我不夠美嗎（真的只是開玩笑）？」

柳采葳提到，一個在長春市場賣肉的黃大哥說，不是！是因為經常在電視上看到鴻薇姐在電視上論述，不只很有自己想法，而是很有邏輯，完全沒有邏輯死亡的問題（這很多重要），最重要的是，攤販跟我說，她不只是在批判，他們聽的出來，王鴻薇是在替民眾監督，爭取權益福利！

「我跟黃大哥說，鴻薇姐的好，不只這樣！」柳采葳強調，「因為我在議會長期採訪她，我知道她有多認真，她有多積極爭取鄰里建設！雖然我知道她這麼好，但我不好意思，拜託她來幫我，因為我知道有更多人需要她！」但…在這關鍵時刻，我們只能把最好的她給大家，希望大家看到她的好，她的溫暖！王鴻薇，值得您一票！