比利時2日在最後一場小組賽與克羅埃西亞踢成0比0和局，確定無緣闖進卡達世界盃16強，其中最大輸球罪人當屬下半場才被換上場的「小魔獸」盧卡庫，因為他竟然錯失3次比利時最佳破門契機，就算賽後他難過到彎腰痛哭失聲，也逃不了比利時淘汰頭號戰犯罪名。

儘管比利時下半場換上盧卡庫之後，整體攻勢逐漸順暢，隨即在第61分鐘靠著卡拉斯柯在禁區內勁射，這球雖被克羅埃西亞門將李瓦柯維奇擋出，球卻剛好落到盧卡庫腳上，他馬上起腳射門，沒想到剛好射到球門右側立柱彈出，讓盧卡庫完全傻眼。

接著第63分鐘，盧卡庫再次獲得空門頭槌機會，卻把球完全頂高越過球門橫梁，儘管這一球傳中前就已出界，就算盧卡庫頂進也不算數，可是連兩次大好的射門機會都被他搞砸，也讓他的信心明顯逐漸崩潰。

來到第90分鐘，小阿札把球吊給位於球門左側的盧卡庫，眼見李瓦柯維奇都已經來不及回防，盧卡庫竟然不是直接起腳射入空門，而是離譜把球用胸口停住，球順勢滾到李瓦柯維奇手上，不要說盧卡庫完全傻住，就連李瓦柯瑞奇也露出不敢置信表情。