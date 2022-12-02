【愛傳媒游毓蘭專欄】2022年８月22日，涂明誠、曹瑞傑兩位員警的英勇犧牲，讓外界重新重視「開槍上法院、不開槍上醫院」的員警用槍問題，使得在立法院一度停擺的「警械使用條例」修法重新啟動，並在今年的九月底於立法院通過，10月19日總統公布，增設警械使用調查小組，希望可以減少甚至終結警察用槍，反而碰到訴訟麻煩，被判關判賠的不正義。

2013年8月13日新北市員警張景義追緝擊斃拒絕盤查的民眾，結果被法院判民事賠償；2014年2月16日桃園縣員警葉驥盤查通緝犯用槍，最終遭法院判業務過失致死罪。終於在臺南雙警案壓力下，警械使用條例修法通過了。

設置警械使用調查小組、明文納入國賠機制，就是希望終結警察獨自面對民事刑事訴訟的問題，修正警察可以在必要時彈性運用警槍警刀外的物品，也可以在危急生命或其他情況急迫時，不必示警直接用槍。

希望這一次的修法，可以讓用槍規範合理，杜絕執法者卻被法院判決究責的情形！

作者為立委、前警大教授

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