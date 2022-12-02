2022卡達世界盃小組賽最後一輪賽事，今天最受矚目的「死亡之組」、E組比賽結果大爆冷門！日本隊在落後1球的情況下，以2比1逆轉西班牙，以積分6分的成績力壓西班牙，名列小組第一，晉級16強。西班牙雖然輸球，依靠淨勝球優勢，仍以小組第2名晉級。

E組的最後一輪2日凌晨3點開戰，4支球隊都保有晉級的可能。前兩輪1勝1平的西班牙對上日本，日本打倒西班牙就確定晉級、輸球就淘汰。西班牙上半場持球率近8成，重返先發的莫拉塔(Alvaro Morata)第12分鐘就破網，率先取得1比0領先。不過日本下半場換人戰術再次奏效，逆轉德國的功臣堂安律、田中碧在5分鐘內連進2球反超比數，終場就以2比1逆轉勝，以2勝1敗分組第一之姿晉級16強。

E組前兩輪1平1負在分組墊底的德國，此役對上哥斯大黎加必須全力取勝，並且盡可能進球，雖然德國終場以4比2獲勝，但因為西班牙1比2敗給日本，1勝1敗1平的德國與1勝2敗的哥斯大黎加雙雙遭淘汰。德國連續第2屆分組賽出局。