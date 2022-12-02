國民黨台北市長當選人蔣萬安留下的台北市中山、北松山立委遺缺，將於明年1月8日補選投票。在國民黨主席朱立倫、前總統馬英九和蔣萬安勸進下，國民黨台北市議員王鴻薇點頭願意參戰。港媒分析表示，藍營能否延續這一區的立委，對蔣萬安施政有影響；另外，民進黨剛慘敗，可能極度希望藉此次立委補選的勝利來止血。

港媒《中評社》2日分析表示，此席立委會受國民黨重視，是因此為蔣萬安的本命區，藍營能否延續這一區的立委，對蔣萬安非常重要。如果該席次被民進黨拿走，即便對立法院的藍綠立委比例沒有太大影響，卻恐重擊蔣萬安，對於蔣萬安要開始大展拳腳的台北市政不太有利。

港媒接著指出，若以政黨競爭角度來看，國民黨才剛在九合一選戰大敗民進黨，民進黨肯定極度希望藉此次立委補選的勝利來止血。

港媒認為，王鴻薇是國民黨民調最高的藍營人選，這也是朱立倫鐵了心要王鴻薇出戰的主因，不只關乎王鴻薇一人，更關乎藍綠氣勢此消彼長的大問題，也會影響2024年總統大選。

王鴻薇則強調，她真的沒在怕對手民進黨吳怡農，如果沒有選完立刻登記的問題，她認為自己會贏，甚至表示已推演過如何攻擊吳怡農，看得出王鴻薇是有備而來。