民進黨立院黨團總召柯建銘的二兒子柯鈞耀（42歲），2020年涉大麻膏毒郵包案遭控《運輸二級毒品罪》，北檢偵辦後認定罪嫌不足，給予不起訴處分，不過柯男毛髮、尿液送驗後卻驗出大麻陽性反應，獲緩起訴處分2年，此事件鬧上媒體版面，後續也有毒郵包涉案人依樣畫葫蘆，以「我不知情」說法獲得緩起訴處分，開了一個逃罪的惡例。行政院也預見毒品的危害，在4年內投入150億元預算，推動「新世代反毒策略」。

財政部關務署基隆關前年查驗1個從美國寄來的郵包，發現內含大麻膏，郵包收件人為柯建銘次子，隨即移送檢調偵辦，柯男到案說明表示是表弟開玩笑寄給他，喊冤「我不知道裡面是甚麼」。

檢方認定，柯男若主觀上知道包裹內是毒品，應會以更隱密方式寄送，諭令10萬元交保，但將他的毛髮和尿液送驗卻驗出大麻陽性，最後柯男獲得緩起訴2年。經查，警方偵辦另外一起毒郵包案時，由於柯男大麻膏案引起熱議，加上檢方發現犯嫌沒有主觀犯意，也找不到客觀證據，同樣被以緩起訴處分。

近年來國內外吹起大麻合法化風潮，不過法務部曾強調大麻不會除罪化，但今年4月19日，立法院三讀通過《毒品危害防制條例》部分條文修正，做出區別刑度修法，大麻小農自用非販售者，刑度從原本一律5年以上，下修為1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，明顯將刑度放寬。

高檢署書記官長林宏松表示，近來已注意到大麻查獲量直線增加，目前正責成相關單位進行分析中。而依據行政院「新世代反毒策略」目前正進行到第二期，2021到2014年投入約150億元經費，以「溯源斷根，毒品零容忍」作為重點。以保三總隊11月間連續公布2起重大大麻走私案來說，高檢署目前目標是要抓到上游藏鏡人，通通起訴後才曝光在媒體，而非查獲大麻即公布，戮力在循線溯源，期能有效斬斷毒品供應鏈。

吸食大麻會暫時減緩行動力、協調力，並產生幻覺，一旦「毒駕」相當危險。（示意圖／報系資料照）

另外，台中檢警執行安居專案，今年7月發動年度規模最大的「誘捕偵查」緝毒行動，該販毒集團在社群網站販售大麻等毒品，再以店到店方式寄出，經查集團藥頭、藥腳遍布18縣市，總計出動487名警員，成功逮捕106名嫌犯及大批毒品，市價超過2300萬元。

不少人好奇「誰在吸大麻」、「大麻施用者黑數」，1名高階警官私下表示，光是從這次保三查獲7億大麻花案回推，如未被查獲，通常「貨櫃一到，馬上賣完」，456公斤大麻花能推算出「台灣施用者黑數驚人」。

據了解，大麻施用者族群多為白領階級、有留學背景，在國外接觸到大麻，加上「一個牽一個」幾乎彼此認識，在家中「自用」等等，造成追查困難。警方目前查緝大麻多以驗尿為主，由於吸食量少、半衰期短，吸食大麻後3天就可能排出，毛髮則1個月有效，員警們私下口耳相傳「抓安比抓大麻簡單」。

警政署保三總隊刑大直屬分隊隊長陳冠良表示，施用大麻後通常有飢餓感、放鬆癱軟及行動遲鈍感，也因此施用者多在家中吸食，而非在外面夜店等地，他強調施用者很注重「儀式感」，某大麻吸食者每次呼麻前都會先訂好一堆速食，再開始施用，因為飢餓感讓他「覺得雞塊超好吃」，也傳聞有大麻癮君子以獨門偏方躲過驗尿，「吃完整罐草莓果醬」就驗不出大麻陽姓。

由於大麻中的大麻二酚CBD可舒緩焦慮、失眠、癲癇症，而大麻中的四氫大麻酚THC，是主要迷幻成分，也是不少國家將其列為管制藥物的原因之一，但THC同時也能緩解慢性疼痛、癌症化療後嘔吐等醫療用途。陳冠良強調「吸食大麻會暫時減緩行動力、協調力，並產生幻覺、傻笑、重複執行同樣動作」，如駕駛車輛就相當危險，甚至恐怕造成重大傷亡。

保三總隊逮到改裝輪胎夾藏1.3億元大麻花來台案，循線揪出竹聯幫弘仁會陳男等7人，檢方依法起訴。（圖／警政署保三總隊提供）

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