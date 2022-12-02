「騙扁少年」黃琪（本名：黃照岡）2017年間與3名男性友人交往時，被控多次盜刷對方的信用卡，新北地方法院一審依偽造文書等罪判刑1年4月，得易科罰金48萬元，他提上訴辯稱刷卡有獲得對方同意授權，庭末，審判長諭知12月20日宣判。

檢警調查，黃琪2017年3月間在任姓男友住家，竊取對方政見，前往申辦門號，並盜刷信用卡2.8萬元， 未料他又以同樣手法，盜刷另名葉姓男友的信用卡，在未經對方同意下，將信用卡綁定在自己手機內，盜刷4萬多元。

另外，他2017年6月間與男性友人一同入住澎湖福朋喜來登飯店時，也盜刷另名周姓男友的美國通運信用卡3240元。事後，黃琪的3名男友前往報案，全案才遭揭穿。

不過，黃琪到案後否認犯行，辯稱任姓男友同意將證件借給他，並授權其申辦門號，甚至有獲得對方的授權同意書；葉男則是承諾會照顧他一輩子，還將信用卡放在桌上給他拍，他才會刷卡消費，至於周姓男友指控盜刷一事，黃琪辯稱，他先前有幫對方付130多萬元的房屋裝潢費，因此對方才告知他信用卡號，認為其在代墊裝潢費用的金額範圍內都可以使用。