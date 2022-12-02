法國拉法葉艦採購案，已故軍火商汪傳浦犯罪所得遭法院裁定沒收4億8719萬美元，折合新台幣約137億元，汪的妻子及子女針對没收規定聲請釋憲，與併案審理的味全公司及法官等6案，憲法法庭2日下午3點審結宣判，決定2016年修法後的刑法「沒收」新制，可溯及追討犯罪所得是否違憲。

汪傳浦與時任海軍上校郭力恆合作，推銷國軍透過湯姆笙公司採購法國拉法葉艦，法方浮報價格，讓汪與郭均分回扣。郭依收取回扣罪判刑15年，併科罰金2億，已服完刑出獄。

汪案發後滯留海外，遭法院通緝，2015年死亡後，台北地院判決公訴不受理。2016年7月1日沒收新制施行，檢方聲請沒收汪生前在瑞士的帳戶款項，法院裁准沒收本金部分137億多元確定，汪的家屬聲請釋憲。

汪傳浦的妻子葉秀貞，及子女汪家勇、汪家明、汪君玲主張，《刑法》沒收規定違反憲法的民主國、法治國原則、刑法定不溯既往原則、保障人民財產權及比例原則等疑義，聲請法規範憲法審查。

另味全食品主張，混油案涉商標不實部分，一審判決時沒收規定尚未施行，但二審法院2017年依修法後的沒收制度，判決沒收味全3292萬多元確定，侵害味全公司受憲法保障的財產權，請求判決違憲。

此外，向藝人徐乃麟租屋經營賭場的楊強蓉，遭沒收440萬元確定，另一位吳姓聲請人，則違反護照條例遭判刑3年6月及沒收犯罪所得100萬元，楊及吳都質疑，沒收新制違反法律溯及既往原則且沒有必要性，而聲請釋憲。

本案共合併7件聲請案，包括聲請人味全公司、已故軍火商汪傳浦家屬、吳英裕、楊強蓉及台北地院法官廖晉賦、花蓮地院法官林育賢，他們都主張，沒收規定牴觸法律禁止溯及既往原則，也違反信賴保護原則，憲法法庭應為違憲宣告。