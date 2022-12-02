九合一選舉民進黨慘敗，傳出總統蔡英文30日與台中競選團隊便當會時，提醒大家要注意並找出選民不出來投票的原因，對症下藥，不要去就個人、派系問題檢討。對此，前立委林濁水諷刺表示「誰聽得懂總統在說什麼？」

蔡英文與台中競選團隊便當會時，據轉述，有人提到中間及年輕選民投票意願改變，擔心未來總統大選可能重演。蔡英文則提醒大家要注意這個現象，找出選民不出來投票的原因，對症下藥，不要去就個人、派系問題檢討。

對此，林濁水昨(1)日在臉書諷刺表示，真神奇，支持者不投票的「原因」是天上掉下來的，竟然和人沒有關係，「誰聽得懂總統在說什麼？」

該文章引來許多網友回應，並表示「人沒錯，派系沒錯，那…黨有錯？」、「意思就是『我們沒有問題，請告訴我選民到底是什麼毛病不出來投票』」、「權力的傲慢」、「不投票的原因就是因為蔡英文這個人」、「其他我不知道，我周遭幾個包括我是因為蔡」。