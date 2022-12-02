祭拜祖先有禁忌！婚顧業者ViVi分享，她曾經在清明節祭祖的時候，向孩子們說了一句「你們不可以拜拜！」隨後就感覺頭暈目眩，只能立刻躺下休息，隨後媽媽請弟媳到宮廟去請示神明，結果神明表示「她在拜拜的時候亂講話，惹祖先不開心，所以處罰她！」並提醒她以後拜拜別亂說話。

婚顧業者ViVi近日在節目《新聞挖挖哇》上分享，某一次清明節，由於老公很忙，她就單獨帶著2個孩子回娘家祭祖，當大家開始拿香拜拜的時候，她突然想到孩子本應該要去婆家祭祖，但因為老公沒空，她就不好意思回去，所以才跑回娘家幫忙，這時候若讓孩子拜娘家的祖先，恐對老公家的祖先不尊敬，甚至讓老公家的祖先誤會子孫是被招贅的，因此她立刻出聲制止孩子不可以拜拜。

ViVi表示，她制止孩子們祭拜娘家祖先後，家人一臉納悶的看著她，她當下立刻解釋了原因，接著便把孩子們帶到廚房，準備切芭樂給他們吃，怎料才剛切下去，她就感覺到頭暈目眩，嚴重到她站不直，家人見狀趕緊扶著她躺下，媽媽隨後也跑來問「你剛有沒有亂說話？」她思考片刻就說「沒有哇！我只是叫孩子們不要拜拜而已！」

ViVi說，媽媽聽完覺得不對勁，立刻讓弟媳拿著她的衣服去宮廟請示神明，結果神明表示「她在拜拜的時候亂講話，惹祖先不開心，所以處罰她！」接著便叮囑弟媳轉告她「下次拜拜的時候，那些東西可以在心裡想，不可以直接講出來。」隨後她的暈眩症狀就緩解，她也因為這次的經驗驚呼「拜拜有禁忌，大家真的不要亂講話。」

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