昨（1）深夜傳出國民黨台北市議員王鴻薇點頭接受黨徵召，投入台北市第三選區（中山、北松山）立委補選，台北市議員徐巧芯第一時間發文表達力挺，並喊話「在這場選戰中，我一定會盡全力的支持她」。王現身留言：「感謝！需要空戰天后的幫忙。」徐則回應：「其實這幾年來一直很想跟你說抱歉以前我也有不對的地方，但我想千言萬語，不如透過這次替你作戰來回應。」出乎意料的結局，讓大批網友感動不已。
徐巧芯昨晚11時26分在臉書發文表示，她完全可以理解王鴻薇天人交戰的原因，她認為除了王國民黨沒有任何人能贏這一役，且王已有多屆議員的經歷，且這次的選舉後，王證明了自己已具備立法委員的資格和實力，加上她的戶籍本就在北松山，未來就是在既有的基礎上服務更多人，因此她不覺得有什麼問題，王能更上一層樓服務更多民眾，絕對是一樁好事。
此文發出後迅速吸引超過1.5萬個讚、湧入超過2200則留言，迴響極為熱烈。王鴻薇本人也現身回應：「感謝！需要空戰天后的幫忙。」徐巧芯則回覆：「其實這幾年來一直很想跟你說抱歉以前我也有不對的地方，但我想千言萬語，不如透過這次替你作戰來回應。正義善良必定會贏過黑金，我們一起打贏這場艱困的選戰！」兩人的回應都獲得數千個讚，大批網友飆淚直呼超感動。
2018年議員之戰，同選區的王鴻薇、徐巧芯曾因責任里劃分問題互槓，甚至在臉書隔空對嗆，兩人也都在媒體鏡頭前落淚。王當時稱不希望網內互打會選擇隱忍，徐則表示自己是新人，需要資源才能好好經營。如今雙姝重修舊好且相互扶持力挺，不僅讓藍營支持者動容，也被不少網友傳為美談。
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