曾捲入總統府前專門委員王仁炳洩密案，被台灣高等法院判刑8月的前立委助理陳品仁，又因於2007年引介在陸經商的王姓退役少校，與中共上海市公安局官員陳軍認識，被調查局依《國家安全法》發展組織罪送辦。新北地檢署認為罪嫌不足，上月不起訴陳男，台灣高檢署駁回檢察官再議，陳男獲不起訴確定。

王仁炳被控於2008年將正副總統當選人馬英九、蕭萬長宣誓就職籌備、交接資料、前總統陳水扁洗錢案、台灣奧運代表團及棒球隊名單，洩漏給前立委助理陳品仁，陳將資料傳真至大陸，交付大陸官員。2009年台北地檢署指揮調查局搜索約談王仁炳，創下檢調偵辦首度搜索總統府官員辦公室的案例。高院判王2年、褫奪公權2年，陳判八月。王上訴最高法院遭駁回，全案定讞。王已出獄。

調查局調查，陳品仁因擔任過立委助理，認識時任憲兵司令部刑事調查組的王姓少校；2003年陳品仁到大陸經商，認識中共上海市公安局官員陳軍，王姓少校也在同年退役，並於管制期2年期滿後赴陸經商。

調查局懷疑，陳品仁2007年帶陳軍到王男上海的辦公室，介紹陳軍在上海黨政軍實力雄厚，另向陳軍介紹王是國安局特勤中心退役少校，掌握很多情資，涉嫌引介王與陳軍認識，為中共發展組織，依《國安法》將陳品仁移送新北檢偵辦。

檢方調查時，陳品仁否認犯罪，辯稱不清楚陳軍業務範圍，且不曾受陳軍委託，打電話給王，檢方認為罪證不足，不起訴陳品仁，並依職權送台灣高檢署再議。高檢署審查後認為再議無理由，依法駁回。陳品仁獲不起訴確定。