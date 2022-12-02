南韓神仙眷侶具惠善與安宰賢夫妻檔，過往因女方控訴男方外遇導致婚姻破碎，引發網友討論。豈料，曾是娛樂線記者的南韓名嘴李鎮浩（이진호），在個人YouTube頻道質疑女方口中「演員朋友的陳述書」真實性有待商榷，結果遭具惠善提告誹謗，近日檢方調查結果出爐，予以不起訴處分，再度掀起熱議。

2021年5月，娛樂記者李鎮浩於個人YouTube頻道曝光網友提供的陳述書。這份文件被指為具惠善閨密撰寫有關目睹安宰賢外遇的陳述，內容陳述人在2018年12月28日目睹安宰賢的外遇現場，指稱安宰賢與一名女子在餐廳約會，兩人疑似有曖昧舉動。不過，李鎮浩表示該陳述書不具簽名、蓋章等，因此質疑此文件真實性。豈料，具惠善方面表示，陳述書雖然不知道如何被外流，但與持有的原本內容一致，因此提告李鎮浩毀謗。

近日，檢方調查結果出爐，表示陳述書真實性有待商榷，指出李鎮浩確實有向演員A某確認是否曾製作陳述書的事實，因而予以不起訴處分。讓輿論一時延燒至具惠善身上。對此，她透過律師表示確實持有核心證據「女演員陳述書」正本。然而，因為檢方予以李鎮浩不起訴處分，導致輿論導向成具惠善在說謊，因此她決定聲請再議。

事實上，過往具惠善與小3歲的安宰賢7年前因合拍韓劇《吸血鬼醫生》結緣，兩人密戀1年認愛後火速公布結婚喜訊，俊男美女的搭配讓「具安夫婦」令人稱羨。豈料，結婚3年後婚姻生變，女方先是在IG上控訴遭安宰賢言語暴力、冷暴力，之後更指出安宰賢在酒醉狀態下，與多名女性有密切聯繫。然而，後續輿論反轉，具惠善被爆出有恐怖情人的舉動，不只訂下相當多「家規」，還曾密切監視安宰賢的一舉一動。讓網友們相當關注兩人離婚後的發展。

李鎮浩在影片中曬出被控告結果為不起訴處分。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

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