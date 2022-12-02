啦啦隊女神「Rakuten Girls」成員倪暄，日前被舊愛爆料劈腿樂天桃猿球員陳晨威，她先是透過經紀人否認不實指控，更曬出對話截圖，質疑對方「早就策劃好一切」，藉此強調自身清白，不過instagram仍湧入眾多網友質疑，也讓她日前設為至頂的內衣照，再次引發關注。

倪暄日前設為至頂的內衣照，吸引2.8萬人按讚朝聖，照片中她穿著淺藍色內衣，披上的白色外套滑落，露出香肩及雪白肌膚，一對傲人北半球擠出深邃事業線，撩人的性感坐姿引發無限遐想，另二兩張分別是穿著比基尼，對著鏡頭擺出甜美微笑，以及腳穿直排輪的運動穿搭風格，皆展現出青春洋溢的一面。

不過倪暄遭爆料劈腿樂天桃猿隊選手陳晨威後，網友在PO文底下留言嘲諷：「支持妳快點去告妳的前男友M先生，不要說不排除這句話」、「這本寫著應該要叫神威亂奏」、「今天的事被爆出來，巴比Q了」、「陳晨威晨威ㄏㄨˋㄏㄚˋ」、「你真的學不乖欸幾次了啦」、「出軌新聞過來卡一下」、「只怕威自己會愛上倪」、「這寫真要叫：倪要曲晨威家嗎」、「要告就快告啊，不排除提告是什鬼」。

倪暄日前透過經紀人發出聲明，強調與陳晨威僅是朋友關係，且未發生超友誼舉動，接著指出舊愛多次威脅訴諸媒體及恐嚇，甚至用了激烈言詞，當下只能道歉平撫對方情緒，並非承認被影射內容，不過看來此說法並不被網友接受。