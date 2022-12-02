美國環保署1日提出提高生質燃料占混和汽油比重的提案，目的在提供消費者更多選擇並調整美國能源需求配置。根據現行聯邦標準，今年美國煉油廠必須使用206.3億加侖生質燃料加上運輸燃料製成混合汽油，而新提案將使明年門檻提高至208.2億加侖，並逐年調升至2025年達到226.8億加侖。

環保署長雷根表示（Michael Regan），這項提案可望讓美國年度原油進口量在2023至2025年間減少18萬桶，每年可為美國人省下2億至2.2億美元。