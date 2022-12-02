一名女子小美（化名）因與男友感情不順，因而找上婚友社老闆曾姓男子求助，曾男佯稱可幫她作法挽回男友，以配對小鬼、「濕婆」等身分要求她淨身脫衣，並以需採陰補陽為由對其性侵8次得逞；案發後曾男神隱，遭台南及高雄地檢署發佈通緝，小美則另獲犯罪被害人補償25萬元。

據判決書指出，小美在2018年2月底，因與男友交往發生感情而求助曾男，曾男認有機可乘，佯稱其認識做法事之姑婆，可以幫忙小美挽回男友感情，並稱已為小美配對小鬼，需與她直接面談，曾男並於同年3月3日，開車載小美至汽車旅館入住房間後，以焚香、燒符、作法等方式，誆稱小鬼已附身在其身上，要求她淨身脫衣，並以需採陰補陽為由，欲對其性交，但遭小美拒絕，曾男竟仍以已請小鬼來不能拒絕等情，使小美誤信曾男確為小鬼附身，因而未為強烈抵抗，與之發生性行為。

爾後曾男便以類似理由，自同年3月起至5月初，頻繁以小鬼或「濕婆」身分與小美在LINE通訊軟體上對話，「濕婆喜歡你」、「它現在要去找你了、不理我了、它說要去跟你睡覺」、「讓它睡、坐在妳床上了」、「它要借我的身」、「要我們還1次」、「我們倆是互補的、一旦順利完事、我們下半輩子的所有災難將減半」等語，並恫嚇若不配合，小美或其親人將有災難，使其誤信而配合，騙取小美任其性侵8次得逞。

事件因小美的男友發現訊息後才曝光，而小美也因情緒低落、失眠問題需至醫院就診，依犯罪被害人保護法申請性侵害犯罪被害補償金，獲核發25萬餘元；曾男挨告後未出庭，亦未提出書狀作何陳述，遭台南及高雄地檢署發佈通緝，高雄地院審理後，判曾男要賠南檢這筆款項，可上訴。