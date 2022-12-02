法國總理柏納今天表示已發公文至地方政府，要他們為冬季可能斷電做好準備，學校也無法倖免。教育部長恩迪亞耶今天證實，如果斷電，學校也將關閉，引起家長與教師不滿。

冬季來臨，歐洲面臨能源危機之外，法國核能發電廠更有近半數因維修而停止運轉，讓這個以往的能源大國面臨缺電窘境。

柏納（Elisabeth Borne）1日公布一份發給各地區政府的公文，要求他們讓當地民眾、企業與行政機構準備好冬季可能斷電的情況，且學校不在維持電力的優先機構名單上。

雖然全面停電不太可能發生，但法國電網營運公司全國電力傳輸網絡（RTE）坦言，1月很可能會有部分區域採取輪流斷電措施，並發表電力供給吃緊時的4大卸載階段。

由於規劃的卸載時間段為上午8時到10時、10時到中午，以及下午6時到8時，將會影響學校與教育機構。恩迪亞耶（Pap Ndiaye）今天在巴黎科學教育展上面對媒體提問時回覆，在規劃斷電的地區，「學校白天不上課」。

由於上午時段普遍用電較多，因此在斷電期間，學校可把上午的課程移到下午；不受影響的機構也可以容納其他學校有優先需求的孩童。

但他也說，卸載規劃區以及維持安全的優先機構名單都還沒有完成，尚待討論。

教育部長這項宣布讓教師工會驚訝、擔憂與憤怒，教育工會秘書長克洛雪（Stéphane Crochet）向法新社表示，「消息完全沒有經過討論，也問題叢生，例如斷電時通知家長的方式等」，他認為這就像回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發時的兵荒馬亂。

法國政府表示，斷電通知會在3天前公布，但確切的實施區域則要等到前一天下午5時才會宣布，所以對家長來說，要臨時安置孩童非常棘手，家長工作也將受影響。許多家長抗議，表示「讓人很憤怒」與「非常擾民」。

家長自治協會全國聯盟（UNAAPE）質疑，新型冠狀病毒疫情期間法國政府努力讓學校運作，如今卻要因供電吃緊而關閉學校。他們要求學校和醫院、警局同樣列為優先機構，免受斷電威脅，「我們希望不計一切讓學校運作，不能讓孩子的教育淪為次要」。

法國政府發言人維宏（Olivier Véran）則表示，12月供電無虞，斷電可能是在1月，所以還有規劃時間。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，歐盟國家對俄國施加經濟制裁，減少或停止進口俄國天然氣和石油，俄羅斯則以能源作為武器，對付支持烏克蘭的國家。隨著冬季到來，歐盟各國政府與民眾準備多年來首次在沒有俄國充足天然氣供暖下度過寒冬。