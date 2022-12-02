世界盃小組賽E組迎來最高潮，分居一、二名的西班牙及日本正面對決，日本此戰必須全力搶勝，上半場雖然先丟球，但團結一致的「藍武士」再度上演逆轉秀，堂安律、田中碧接連進球，幫助日本2比1擊退西班牙，成功擠下西班牙以E組第一拿到淘汰賽晉級資格。

前一場的先發陣容遭到外界質疑後，日本總教練森保一選擇採用三中衛陣型，長友佑都靠前幫助中場運作，只是上半場西班牙還是佔盡控球優勢，第11分鐘阿茲皮利奎塔（César Azpilicueta）右路傳中，身高190公分的莫拉塔（Álvaro Morata）靠著身材優勢爭頂成功，幫助西班牙首開紀錄。莫拉塔連續3場比賽都寫下破門紀錄，而這也是他在國家隊生涯第30顆進球，超越耶羅（Fernando Hierro）獨居西班牙隊史進球榜第5位。

日本重演首戰「決勝下半場」的老套路，換上堂安律、三笘薰後，攻勢果然活絡許多，下半場開始不到3分鐘，堂安律禁區邊緣卸球後，起左腳遠射打向球門右側，這球雖然角度不是很刁鑽，但下墜速度非常驚人，西班牙門將西蒙（Unai Simón）只能擦到球皮，無法將球順利擋出，日本成功追平比分。

沒想到又過了3分鐘後，三笘薰捨命撲救即將出底線的球，就在西班牙球員雙手高舉認為該球是出界時，三笘薰再傳向門前由田中碧頭錘得手，主裁判觀看VAR後認定球未出界，因此進球有效，讓日本奇蹟似超前比數。日本本屆小組賽4顆進球都是在下半場取得，且其中3顆更是由替補球員所攻進。

日本最後成功守成，以2比1逆轉西班牙搶下E組第1，在西班牙、德國夾擊之下殺出死亡之組，也是日本隊史第4度闖進世界盃16強賽，此外日本也打破了只要殺進16強，下一屆世界盃就會在小組賽淘汰的魔咒。在取得歷史性的勝利後，森保一大讚子弟兵充分的展現韌性，即使過程一度很艱難，但始終相信自己並保持團結，「這場比賽已經證明，我們要在世界展現自己的決心，打出不同的風貌，我們的目標將是闖進8強。」

日本16強的對手將會是F組第2位克羅埃西亞，至於西班牙雖然輸球，但積分仍居第2位，也獲得了一張晉級門票，淘汰賽首戰將會碰上F組第1摩洛哥。