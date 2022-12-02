近日天氣轉涼，洗熱水澡超舒服。一名網友分享，他的新家裡面裝瓦斯熱水器，但沒有做強制排氣，且未來安裝熱水器的地點還要做成玻璃屋，讓他擔憂空氣不流通，恐造成一氧化碳中毒，因此考慮出錢改裝成電熱水器，引起網友討論，不少內行示警，改裝電熱水器當然比較安全，但是電費也將會暴增不少。

一名網友在PTT上發文表示，他最近搬到一個社區裡面，每個房子都已經裝了瓦斯熱水器，但他查看以後發現裝的熱水器沒有強制排氣的功能，而且未來裝熱水器的地點要蓋玻璃屋，讓他很擔心空氣不流通，恐導致一氧化碳中毒。

該網友指出，他想過要自己出錢換成強制排氣的熱水器，但是未來若蓋玻璃屋，那就勢必要在玻璃屋上面打洞，視覺上會不太美觀，因此考慮要改裝電熱水器，不支到這樣會不會比較好。

貼文引起網友討論，不少內行人表示，改裝電熱水器的確可以避開一氧化碳中毒的風險，但是未來電費帳單恐會很驚人。「電熱水器超級吃電，付電費的時候，看到帳單你會哭」、「如果家裡環境是密閉空間，拜託一定要裝強排或是電熱水器」。