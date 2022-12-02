連鎖餐飲集團六角(2732)營運擺脫疫情干擾，「Chatime日出茶太」展店步調逐步回升，預計今年底全球總店數達1400家、淨增200家，明年目標拓增至1750～1800家、淨增350～400家。同時，集團複製澳洲成功經驗調整美國市場營運布局，目標3年展出150家。

六角因疫情睽違2年後，1日舉行第二屆「2022全球茶吧手錦標賽」，共有海外35個國家經歷3、4個月遴選出來的代表選手來台參賽，希望藉此將台灣手搖茶飲文化推廣至全球，創造時尚茶飲文化新浪潮。六角董事長王耀輝於活動後接受媒體聯訪。

六角「Chatime日出茶太」疫情前全球門市淨增率達30％，2020年起受疫情影響步調稍緩，淨增率降至10％。隨著全球疫情影響漸入尾聲，集團展店步調開始回升，預估今年底全球總店數將達約1400家、淨增約200家，淨增率回升至15％。

王耀輝表示，「Chatime日出茶太」明年將加速展店，目標拓增至1750～1800家，淨增350～400家，較今年接近翻倍，淨增率進一步回升至逾20％。根據近日代理商回報展店規畫，預期印尼、馬來西亞、菲律賓、澳洲、加拿大將是主力展店市場。

其中，印尼「Chatime日出茶太」今年淨增72家、目前達470家，預期明年首季將突破500家，全年有機會淨增逾百家、達約580家。澳洲「Chatime日出茶太」目前達170家，明年可望突破200家、看好長期可達300～350家規模，菲律賓及馬來西亞亦可望突破200家。

而台灣餐飲業者近期紛紛揮軍插旗美國市場，六角雖然目前已有22～23家店，但規畫複製澳洲成功模式調整體質及策略，預計明年第二季於加州大型商場開出3家全新型態的直營店，後續將採區域代理模式拓市，不再採用單店加盟模式。

六角認為，美國市場規模是澳洲的3倍以上，單一品牌便有逾1000家胃納量，目前門市最多的功夫茶約200～300家。既有「Chatime日出茶太」門市將調整留下體質較佳的約20家，初期聚焦美西拓展至一定規模後再拓展至其他地區，目標3年內開出150家。

至於中國大陸市場方面，王耀輝指出，由於封控影響終端消費動能，杭州瑞里對此調整關閉逾500家店，門市數降至1200～1300家，體質已調整得差不多、帳上現金水位充裕，第三季已恢復小幅獲利。預期未來封控若不再趨嚴，營運應可維持穩定，明年有望較今年好轉。