金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2022年10月底，國銀對中小企業放款餘額為9兆1785億元、月增436.99億元。累計前10月國銀對中小企業新增放款達4898億元，為同期第三高，與年度新增3500億元目標達成率為140％。

金管會統計，截至10月底，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.72％、月減0.42個百分點，占民營企業放款餘額比率為68.68％、月減0.25個百分點。中小企業平均逾放比0.27％，月增0.01個百分點。

國銀前10月對中小企業新增放款4898億元，但遜於2020年同期的9144億元及去年同期的8762億元，為同期第三高。銀行局副局長分析，主因前2年國銀對疫情提供相關紓困及振興貸款，推升對中小企業放款動能，墊高比較基期，但今年以來放款動能仍維持穩定。

今年前10月對中小企業新增放款較多的前五大國銀，依序為永豐銀502億元、一銀474億元、中信銀470億元、土銀383億元、彰銀312億元。以放款餘額觀察，前五大國銀則為一銀9138億元、合庫8396億元、臺企銀7191億元、華銀6650億元、兆豐銀6223億元。