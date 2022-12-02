隨著台灣逐步放寬防疫措施，台灣高鐵(2633)7月以來營收持續復甦，10月營收來到今年最高表現，前10月累計營收291.33億元，年增近25％。台灣高鐵董事長江耀宗表示，今年截至10月底旅客人次達到4,244萬餘人次，平均每日近14萬人次，較去年同期成長27.2％，已經恢復到疫情前90％以上的水準。台灣高鐵也將在2023年啟動第二個5年中長期策略規畫，以朝向「成為引領進步、創造美好的生活平台」企業願景邁進，將有更多正向改變。

江耀宗指出，這波疫情儘管讓高鐵營運幾度面臨挑戰，但台灣高鐵努力營造更加安全的乘車環境及創造更多美好的旅程，台灣高鐵2018至2022年訂下第一個5年中長期策略規畫，讓大家看到台灣高鐵推動維修本土化的成果，從明年開始到2027年，將啟動下一個5年中長期策略規畫，朝向「成為引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景邁進。

他表示，2023年起台灣高鐵結合本土廠商，將旅客經常接觸的列車設備，如：座椅餐盤、椅套布、空調濾網等，研發安全抗菌的新材質；此外，因應高齡化社會的挑戰，也通盤檢視各項與旅客服務相關的軟硬體設施，希望為旅客打造更加「安心乘車」的友善環境，並鼓勵大家在疫情過後繼續支持大眾運輸工具，重新感受「搭高鐵．遊台灣」的美好時光。

此外，高鐵假期也伴隨國旅復甦持續成長，旅遊事業處副總經理蕭冠群表示，高鐵假期2019年達713萬人次，創下史上新高，但2020年面臨疫情挑戰，下滑到255萬人次，2021年衰退到147萬人次。不過，今年前10月高鐵假期人次已經恢復到202萬人次，預計今年全年達255萬人次，2023年目標挑戰398萬人次。