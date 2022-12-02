台股1日續揚站回「萬五」關卡，對於外界關注10月起實施的限空令何時退場，金管會證期局副局長高晶萍表示，將以保障投資人權益及維持整體市場正常運作為前提，視美國通膨、升息及中國大陸疫情封控政策等3指標對經濟成長和台股影響，綜合判斷、審慎評估。

台股加權指數9月出現破底下殺走勢，金管會為穩定台股，睽違2年半自10月1日起再祭出限空令，10月12日進一步加重限空力道。惟受全球股市大幅波動影響，使金管會自10月21日正式祭出有條件限空令，當日跌幅逾3.5％的個股隔日不得放空。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示本月可能放緩升息步調，激勵美股四大指數周三大漲。台股加權指數1日同步強彈，盤中大漲272.83點至15152.38點，終場上漲133.25點、收於15012.8點，漲幅0.9％、站回「萬五」關卡，成交值2962.68億元，為半個月來大量。

據金管會統計，台股加權指數11月上漲達14.9％，相比香港上漲26.62％、上海上漲8.91％、韓國上漲7.8％、深圳上漲6.84％、美國那斯達克指數上漲4.37％、日股上漲1.38％，台股表現介於國際主要股市之間。

而今年截至11月止，台股加權指數下跌18.33％，相較於美國那斯達克指數下跌26.7％、深圳下跌25.23％、港股下跌20.52％、韓國下跌16.96％、上海下跌13.42％、日股下跌2.86％，台股表現亦介於國際主要股市之間。