多家產險業者公告，防疫保單12月起將回歸保單條款規定，對居家照護的輕症確診者不再融通給付住院日額理賠。金管會對此表示，保險公司決議回歸契約條款辦理，不須金管會核准，由各保險公司自行決定是否要融通給付。

隨著防疫措施逐步鬆綁，國內醫療量能逐步恢復正常，多家產險公司陸續公告，12月1日起防疫險保戶實際入住醫院接受診療才能請領住院日額給付，不再融通理賠。據了解，部分未公告的產險公司亦決議即日起回歸保單條款，防疫險住院日額不再從寬認定。

對此，保險局副局長林志憲表示，居家照護比照住院給付住院日額保險金，為4月時配合輕、重症分流照護，與產險公會協調輕症居家照護比照一般住院辦理，以避免保戶為取得住院證明理賠，進而排擠整體醫療量能，且當時履約狀況尚處可控制範圍。

林志憲指出，在產險公會的問答集中，已有明文說明各產險公司可考慮醫療行為及實務作業等給付理賠或融通給付，由各家自行評估理賠方式。由於當初並非經金管會核准，因此保險業者決議取消融通措施、回歸契約條款辦理，同樣不須經金管會核准。

林志憲表示，保險公司先前是善盡社會責任，配合政府整體政策進行相關調整。隨著目前醫療量能吃緊狀況已紓緩，且防疫保單理賠率及理賠金額均已超出當時預期，保險公司可決議不再融通、回歸保單契約條款規定辦理。