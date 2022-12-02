華航(2610)台北-宿霧昨日正式首航，宿霧為華航在菲律賓布局的第二個定期航點，加上台北-馬尼拉、高雄-馬尼拉航線，每周共計提供21班次，連結台灣至菲律賓首都城市及渡假區，旅客往返將有更多直航選擇。

華航深耕東南亞商務及旅遊市場，今以宿霧為疫後首發新航點，隨客運市場需求回溫，除了滿足台灣民眾赴菲律賓渡假休閒需求之外，華航也搶攻轉機客源，看好宿霧深受歐美旅客喜愛，搭配每周近30班北美航班，預期創造北美來台轉機前往宿霧的商機，更能強化台灣轉運樞紐的地位。

華航以最新A321neo客機飛航台北-宿霧航線，航機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計提供180個座位，出發航班CI705每周一、二、四、六上午7:40自桃園機場起飛，抵達宿霧為當地時間上午10：35，單趟僅約3小時的飛行時間；返程航班CI706於當地上午11：35宿霧起飛，並於下午14：30返抵桃園國際機場。

華航除開闢宿霧航點，2023年1月2日將新增越南峴港，1月20日泰國清邁也將接力開航，分別提供每周4班直飛服務，同時積極增加東南亞航線班次密集度，也強化中南部出發的航線服務，台中-胡志明市復飛每周四班，高雄-馬尼拉航線增為每周3班，明年1月起也將復飛高雄-曼谷航線，農曆春節旺季時東南亞地區總計18條客運航線營運，每周提供約130航班往返東南亞航點。

此外，即日起連續4天，華航在台北市信義區香堤大道廣場「2022歐洲聖誕市集」設置聖誕主題屋，華航網站也於市集舉辦期間祭出快閃優惠，歐洲航點4天的快閃促銷，只要在官網購買12月1日至2023年3月30日台北出發的阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、維也納等直飛航點機票，輸入折扣碼「CIXMAS2022」，就可享有台幣1,225元的聖誕專屬折扣，2023年3月26日起復飛的羅馬首班機也適用。