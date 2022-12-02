昨（1）深夜傳出國民黨台北市議員王鴻薇點頭接受黨徵召，投入台北市第三選區（中山、北松山）立委補選。有「金門女戰神」之稱的國民黨立委陳玉珍，細數王在這次九合一選舉的戰功，包括開第一槍舉發新竹市前市長林智堅論文抄襲，更與媒體人周玉蔻在法院前對嗆，展現出身為民代正義無所畏懼的精神，就如孔子所言的「當仁不讓於師」；而王強悍的同時卻又無比溫柔，例如在與周對峙時，一句「我老公愛我愛得要死！」就讓周當場崩潰。

陳玉珍今日清晨5時51分在臉書發文表示，這次九合一選舉國民黨的大勝，王鴻薇當初開出的第一槍，舉發林智堅論文抄襲的弊端，打開了民進黨的破口，掀起了民進黨桃竹連環倒的開端，也讓全民看到有的人為了權力的維繫，竟然公開的指鹿為馬。是可忍，孰不可忍。 在「相信台大，還是相信民進黨」的氛圍中，執政的民進黨，終於拿到了選民給的不及格成績單。

陳玉珍指出，接著在王鴻薇與周玉蔻法院前的對嗆中，更是蔣萬安選情上升的起點，讓討厭民進黨的力量，開始集結於萬安身上。王與周的對峙，從王飆出的一句「我老公愛我愛得要死！」就能看出她是個既強悍又溫柔的人。

對此，陳玉珍盛讚，王鴻薇議員在九合一選舉戰役中，除了展現出身為民代正義無所畏懼的精神，她多屆議員服務累積的經驗，參選立委不但當之無愧，更是擴大為民服務應有的使命與承擔。陳引述《論語．衛靈公》中的典故：「子曰：『當仁不讓於師』。不僅為王加油，更強調這種當仁不讓的精神，大家都是她的後盾。