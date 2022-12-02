小編今（2）日精選5件不可不知的國內外財經大事。房市多頭掰？1日最新出爐的2022年11月住展風向球，預售新屋市場來客量、成交量，雙雙冷到今年以來最低點，每周平均只賣出1戶，燈號已降至「衰退注意」的黃藍燈、終結「連15綠」，分數更創下最近一年三個月以來的最低點，反轉訊號明顯；市場專家認為，選後可望迎來一波推案潮，如何留住消費者的心、縮短買賣雙方的價格認知差距，將是下一個考驗。

【1】房冷 11月每周只賣出1戶

專家分析，由於景氣趨緩，房市線上待售的預售案和新成屋，已比上月微增至1,061個；不過議價空間，卻繼續縮小，平均議價率約10.15％，主因為多數賣方信心未潰散，還是堅守價格，讓利空間小，因此目前順利成交案件，多屬雙方認知價格較接近的個案。

業者認為，選後房市將迎來一波推案潮，不少業者期待新案進場，大舉拉抬市場熱度，若買賣雙方態度不變，預期建案銷售速度難以加快，12月待售建案數走升的機率，將持續攀升。

【2】台幣強彈2.69角 三個月新高

美國聯準會（Fed）主席鮑爾鴿聲響亮，美股安心狂飆，台股1日跟著衝，一舉攻克「萬五」，外資仍匯入並買超，激勵新台幣連過三關至30.6元價位，終場收在30.633元的近三個月新高，單日升值2.69角則是半個月來最大升幅，且累計三個交易日升值達3.79角，總成交量放大至26.965億美元的三周來最大量。

【3】宏碁董座陳俊聖：景氣回溫要等明年

宏碁董事長暨執行長陳俊聖1日針對全球總經提出最新看法，指出通膨問題仍是目前各國政策制定者第一優先要處理的問題，在升息、財政政策等調整下，仍需要時間發酵、讓通膨下降，預期景氣回溫的時間點要到明年。

【4】封控步步鬆 陸股匯打強心針

大陸疫情持續放緩，官方也一改嚴厲防疫態度，持續釋出鬆綁訊號。大陸國務院副總理孫春蘭表示，新冠病毒致病性減弱，大陸疫情防控面臨新形勢新任務。隨著各地近日相繼放寬防疫措施，為1日大陸股匯市注入強心針，滬指連三漲，人民幣在岸價收盤也創半個月新高。

【5】麥當勞要送麥金卡 巴菲特、比爾蓋茲跟瘋

繼推出McRib（麥克豬肋排堡）「告別之旅」及「快樂大人餐」後，連鎖速食龍頭麥當勞又有限量促銷活動再掀高潮，這回是抽可以吃到飽的「麥金卡」（McGold Card），連美國超級富豪巴菲特和比爾蓋茲都有一張。