一名槍手在選前在台南學甲區市議員謝財旺服務處、原為民進黨中執委郭再欽所有的廠房，連開88槍震驚社會，至今22天仍未破案，槍手如人間蒸發，但警方昨突然發布查緝專刊，鎖定一名綽號「紅龜」的洪姓通緝犯涉案。據了解，洪男因曾開槍並砍斷人手掌丟棄，遭45名警察圍捕落網，交保後潛逃至今，因槍手身影與他太過神似，因此緊急進行查緝。

警方調查，紅龜行事凶狠，過去因債務糾紛，向被害人連開六槍，還把對方手掌整個砍下丟棄，當時為了圍捕他，警方動用45名武裝警力圍捕，未料交保後紅龜就潛逃，至今如法掌握行蹤，警方從這次監視畫面，才發現槍手身形跟他極度相似，因此急著要將他抓拿歸案。

為此台南市政府警察局「要案（緊急）查緝專刊」1日公布，曾犯下台南重大刑案遭通緝、綽號「紅龜」的洪姓男子相片與特徵，但警方低調表示，洪男本身通緝在逃，也希望盡速將人查緝到案，以釐清與88槍擊案的關聯。

回顧本案，學甲區市議員謝財旺服務處、原為民進黨中執委郭再欽所有的廠房上月10日凌晨，共被連開88槍，警方調查兩起槍擊案的槍手為同一人，不過時隔21天，案情至今撲朔迷離，但風聲耳語早已傳得沸沸揚揚，還有人說槍手已經偷渡出境，選前國民黨台南市長候選人謝龍介更猛批此案牽扯龐大光電利益。

而選舉結束後，天天也有民代盯著這個案子打，要求警方公布真相，在此之際，台南市警方今天突然發布查緝專刊，對象是網路傳言警方鎖定涉及學甲88槍擊案的洪姓男子，其年紀41歲，約180公分高、體格壯碩、短髮、左小腿刺青，可能流竄地點在台南學甲、佳里、安南等區及台北等地。

查緝原因是洪男涉及2017年重傷害案、2019年妨害自由案，因未到案遭通緝，警方還呼籲洪嫌可能隨身攜帶槍械，查緝時應特別注意安全。至於為何挑選在這時發布緊急查緝專刊，台南警方只說，希望盡速抓到人，釐清事情真相。