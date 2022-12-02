40歲大陸男神胡歌過去以《仙劍奇俠傳》、《琅琊榜》等作品走紅，更於2019年富比士大陸百大名人榜中獲得第3名，近年他一度宣布要到美國進修充實自己，2017年回到大陸後，作品和曝光量都逐漸變少，有大陸娛樂博主爆料背後內幕，指胡歌現在就是進入「半退休」狀態，由於之前片商威脅他拍爛戲、帶新人，胡歌不肯，因此得罪很多人，傳言的真實性尚未被確認。

被封為最接地氣男神的胡歌過去在微博「自黑」曬出醜照，也呼籲大家在他生日時沒必要集資送禮物，在心裡替他祝福就夠了，被譽為偶像模範，他以《琅琊榜》獲得廣大人氣時，沒急著接新作品，反倒是閃電宣布息影到美國留學，重返工作崗位後，才自曝其實前一年想引退，但在發文前一刻被經紀人勸退。

網友爆料胡歌得罪業內人士。（圖／翻攝自渣一刀微博）

胡歌表示，當時他把進修想的太美好，以為可以過一陣子普通人的生活，念書報名時還捏造身分是「自由攝影師」，但最後還是被大陸來的同學認出，他形容這趟遊學仍「像演戲一樣」，並無奈說「逃出動物園後是更大的動物園」，後來曾有網友攻擊他的工作室辦事不力，照片挑不好，胡歌更親自跳出護工作人員說：「這四張圖是我選的，大家不喜歡就罵我吧」。

胡歌今年中被網友爆料現身考駕照，上月由他主演、由王家衛擔任監制、總導演的劇集《繁花》公布全新預告和海報，讓粉絲十分期待，但有不少八卦博主表示，胡歌近年作品變少，主要是因為先前被要求拍爛戲、捧新人，他不答應便得罪許多業內人士，「不過還好他不缺錢，財務自由」，但對此傳聞，胡歌本人暫未回應，不知道真偽。