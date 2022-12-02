2022卡達世界盃足球賽開打後，全球球迷陷入瘋狂，不少人更買機票飛到當地觀賽，為支持的球隊應援並感受現場熱鬧氣氛，但似乎不是每個人都能如償所願飛出國看比賽。大陸一名知名網紅「微小微」日前高調宣布將飛到卡達觀賽，沒想到當開啟直播準備過境時，卻被邊境人員告知護照早被銷毀，並當場剪掉她的護照，讓她瞬間傻眼委屈痛哭。

來自大陸湖南的微小微，經常在網路分享上海生活，受到大批網友關注，近日與好友們相約飛往卡達看世界盃足球賽的她，原本計畫好在11月28日從上海浦東機場飛往香港再轉機前往卡達。當天也開心開啟直播與粉絲們分享出國過程，沒想到當她要提著行李準備過境時，卻被海關人員告知護照早在老家就被銷毀，因此當場剪掉護照限制出境，微小微哽咽痛哭表示「現在哪兒也不能去了」。

微小微表示，她在出發前曾收到老家村委會的訊息及電話，強調出境必須先行報備，雖不理解村委會怎麼知道她要出境，但還是聽從指示報備此行目的，並將機票、球迷卡等資訊發出去，沒想到護照還是被註銷，詢問海關也不清楚原因，只能請她聯絡公安部，這才發現海外詐騙太多，而她過去曾有出境到電話詐騙高風險地區紀錄，加上反詐中心查核出入境證件時未能聯繫上她，所以官方根據打擊電信詐騙專案，將她的護照列入管控失效名單，目前相關人員已經急件為她補辦護照。

對此，網友看到後紛紛表示「私自註銷，知情權都無了」、「這也太荒唐了吧，賠錢」、「我護照剛也被剪了」、「有人說最近兩年想換護照都不給換，很魔幻」；不過也有人批評她「「你自己沒搞清楚怎麼回事，就不要再誤導大眾了」、「在機場拍視頻口罩也不戴，都說了非必要不出國，非要出去玩」意外引起熱議。