Hawks’ John Collins is expected to miss a minimum of two weeks due to his left ankle sprain, sources tell @TheAthletic @Stadium. Collins suffered the injury Wednesday night and tests today confirmed the sprain. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2022

根據《SNY》記者貝格雷2日爆料，籃網已經跟老鷹開始接觸討論交易約翰柯林斯的可能性，其實不只籃網，老鷹最近開啟跟不少球隊關於柯林斯的初步交易協商，看來確實很想把柯林斯送走，沒想到柯林斯驚傳左腳踝扭傷，至少要休兵兩周以上。

2017年第17順位被老鷹選上的柯林斯，本季場均12.3分、7.5籃板與1.4火鍋，整體表現比起前4季都還要差，尤其在三分命中率方面，本季跌到生涯新低2成19，也讓老鷹對他逐漸喪失信心，才會開始找尋可以把他交易出去的新東家。

不過柯林斯在1日出戰魔術比賽，不小心扭傷腳踝只打了17分鐘就提前退場治療，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，柯林斯至少缺席兩周以上時間，看來就算老鷹想把他交易出去，也要先等他腳踝傷勢大致康復才有可能了。

反觀籃網本季始終在大前鋒位置上面沒有好的人選，大部分時間都以班西蒙斯或渡邊雄太為主，如今渡邊雄太因傷缺陣，讓籃網更是苦於沒有大前鋒可用，如果能從老鷹那邊換來柯林斯，或許籃網就可有效補強先發陣容，整體戰力也能更加完整。