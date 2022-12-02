大陸一名60歲的老師因為不會用電腦線上出題，最後竟然以手寫的方式出考卷，讓學生收到考卷以後超級感動，也引起網友討論，不少人感嘆地說，記得很久以前的老師也會這樣做，只覺得老師很用心也很認真。

綜合陸媒報導，大陸河北秦皇島一名60多歲的老師，因為不太會使用3C產品，所以不清楚要怎麼用電腦進行線上出題，最後竟然決定用手寫的方式，完成期末考卷的出題。讓收到考卷的同學都看呆了。

從畫面中可見，這張考卷有選擇題、填充題和計算題，所有的題目、供學生書寫的答案欄，都是由這位老師親筆寫下來，一筆一劃非常整齊，填充題的空格也都仔細的用直尺劃上。

班上一位王姓同學坦言，這是一門選修課的老師，他平常上課就特別的認真，批改大家作業的時候也很認真仔細，這次考試發下來這份手抄試卷以後，真的讓班上的同學們都深受感動，寫著寫著都忍不住熱淚盈眶。

影片曝光後，吸引了3.3萬人朝聖，不少網友則感動直呼，真的是很用心的老師。「只看到了老師的辛苦」、「以前念高中的時候，老師也是這樣的，看著他那麼認真努力，都會不自覺勤學」、「老師很用心，年齡很大，讓人看了感動」。