國民黨台北市議員徐巧芯迅速現身電爆嗆聲網友博得滿堂彩。（圖／截自臉書「不演了新聞台」）

昨（1）深夜傳出國民黨台北市議員王鴻薇點頭接受黨徵召，投入台北市第三選區（中山、北松山）立委補選。媒體人朱凱翔呼籲藍營支持者勿落入綠營圈套，別被「落跑」說法牽著鼻子走，因為打落跑是綠營唯一一招，這其實是國民黨中生代全面接班的大好時機。有網友留言嗆王：「那她選屁議員？」不料國民黨台北市議員徐巧芯立刻現身反嗆：「證明得到足夠多人的肯定可以再往上爬啊，很難懂？」徐迅速又霸氣的回應讓網友拍手叫好。

朱凱翔昨（1）日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，打落跑是綠營唯一一招，藍營跟著掉入這個議題設定，就太傻了。落不落跑，從來不是問題，參選人的品質、政見主張、擘畫願景才是。且國民黨支持者期待已久的新陳代謝，新生代全面接班，徐巧芯、王鴻薇、張斯綱、李柏毅、鍾沛君等人未來去挑戰立委，哪個沒有任期問題？

徐巧芯在此文下留言力挺王鴻薇：「都做滿四屆議員了，一個健康的政黨本來就該提拔戰將讓她有機會往上挑戰。」卻遭網友嗆聲：「那她選屁議員？」徐則迅速反嗆：「證明得到足夠多人的肯定可以再往上爬啊，很難懂？」

徐巧芯回擊的速度與戰力讓大批網友拍手叫好，紛紛留言：「就愛巧芯的猛」、「徐巧芯，有妳真好」、「今天塔綠班側翼要連夜加班了！」「斑斑已經出動了，等巧芯回國一一收拾」、「立委這仗，少了妳的衝鋒可不行喔！」「每次看見巧芯我就看見國民黨的希望」。