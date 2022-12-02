國內近年掀起戶外活動風潮，加上新冠肺炎疫情影響，國人無法出國，連帶使登山人數暴增，然而登山屬高風險活動，自古山難事件頻傳，其中又以發生在奇萊山的「邱高事件」最令人匪夷所思。1972年8月，3名大學生結伴攀登奇萊山，途中離奇失蹤，只遺留下部分個人物品和3雙插在地上的筷子，至今杳無音訊。

邱高等人在奇萊山失蹤引發政府重視，警方組織大量人力入山搜索。（圖／報系資料照）

談到奇萊山最著名的山難意外，許多人都會想起發生在1972年「邱高事件」。當時剛從東海大學畢業的邱高與高中同學李福明、胡德寧相約，3人決定一起攀登奇萊山，不料同年8月24日入山後，一行人就突然失去音訊；直到9月10日，邱高的父親一直等不到兒子回家，直覺對方可能出事，急得趕緊報警協尋。

警方獲報後，想起新店某登山隊曾於約2週前，在卡羅樓和奇萊主峰間找到手電筒、蠟燭、登山手杖等物；經邱高父親指認，確認登山杖就是兒子所有。由於上述物品對登山者相當重要，通常不會任意丟棄，警方研判3人很可能遇上山難，隨即展開大規模搜索，陸續尋獲吐司、登山證，以及3雙插在地上的筷子，卻始終無法找到人。

據了解，救難人員當時幾乎把奇萊山區翻了一遍，陸續尋獲散落在地上的物品，像是吐司、喉片和登山證等，且散布地點距離遙遠，後來還發現地上插著3雙筷子指向天空，就是找不到3人。筷子插地的說法眾說紛紜，有一說是代表求救；也有民俗專家認為，3人很可能是碰上某種無形存在，才會用筷子代替香祭拜。

不僅如此，通常登山客遇到山難，成員都會結伴同行，然而救難團隊後來發現的腳印卻只有1人，且腳印間隔很大，就像是被某種東西拎著走；原住民嚮導推測，對方當時很可能正在逃命，所以才會大步奔跑，最合理的解釋就是遇到猛獸；奇怪的是，現場除了登山鞋印子外，並未留有動物走過的痕跡，此說法難以成立。

經過2個多月，眼見山上氣溫越來越低，卻始終找不到人，最後這起台灣史上動員最廣、投入人力最多的搜救行動，也只能宣告結束。事隔近半世紀，有關邱高事件的傳聞不斷，有人認為3人逃難時誤闖獸徑，跑到常人難以觸及的地方，也有人說邱高等人已被野獸吃下肚，甚至說3人潛逃國外等，真相至今仍不得而知。