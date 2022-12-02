九合一選舉上周落幕，結果幾家歡樂幾家愁，這回選舉意外爆出不少人氣高的候選人，其中競選新北市永和區永福里的24歲陳紫渝外型甜美清秀，被封為最美里長，今年她順利當選，原本靠臉書帳號宣傳的她，昨(1日)無預警公開了私人IG帳號，一夜間粉絲暴增了約5萬人，其中一張短褲美照最吸睛。

今年8月陳紫渝官方臉書粉專正式開張，短短幾小時就湧入6千多名粉絲追蹤，當中她談到競選理念，表示從小在永福里長大，未來想用熱情、效率來服務里民，她也在父親節曬出和爸爸合影，可見父女倆都高顏值，眉宇間頗為神似，但媒體報導，其實陳紫渝這回想競選公職，跟母親相當有關係。

陳紫渝開放IG帳號讓眾人追蹤。（圖／翻攝自zihhuuc IG）

媒體報導，陳紫渝今年以67票差距略勝想競選連任的陳清香，讓陳紫渝媽媽非常開心，面對媒體時多次哽咽，原來陳紫渝的媽媽4年前曾出馬競選里長，但不幸失敗，4年後的今天陳紫渝代母出征獲得勝利，讓陳母一看到女兒就獻上擁抱，直喊愛女辛苦了，「非常高興，忍不住想要回來辦公室，跟這些長輩們分享喜悅，辛苦是有代價的，以後認真好好服務，我會監督她。」

陳紫渝當選後，昨在臉書分享參加新任永和區公所里長業務說明會，呼籲大家說：「感謝永和區公所區長及所有人員，天氣轉涼，大家要多注意保暖哦」，而她的私人臉書昨也解封開放所有人追蹤，其中可見她過生日、採草莓等照片，一張在海邊穿短褲的照片，她長髮披肩更是顯得仙氣四溢，網友紛紛回應：「看一下我家里長」、「快看我婆」、「里長好美喔」、「秒追蹤喔」。