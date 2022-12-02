隨著俄羅斯重新開展攻勢，在巴赫姆特（Bakhmut）方面，瓦格納傭兵（Wagner PMC）和頓涅茨克民兵（DPR NM）的在市區、外圍住民地以以及郊區的攻勢仍持續在發展，一支巴赫姆特進行防禦的一支烏克蘭迫擊砲組影片流傳於網路，無線電另一頭傳來淒厲叫聲，令人感受到戰爭的恐怖。

影片中可以看到一組烏軍迫擊砲組成員在操作迫砲，但是無線電卻傳來淒厲的叫聲：「Ya trista, ya trista, aaaah！！」，意思是我300了、我300了和緊接而來的慘叫聲。

這是蘇聯無線電代稱呼號，300負傷；200死了；400是嚴重腦震蕩；500是提出拒絕。俄羅斯和烏軍都使用這些代稱呼號。

據俄羅斯國防部的報導稱，1日（週四），俄聯軍已經完成了在庫爾久米夫卡（Kurdyumovka）的掃蕩行動，並繼續向北西北的克利什基夫卡（Klishchiivka）拓展的攻勢。

而烏克蘭部隊則試圖在巴赫姆特市南方郊區的奧皮娜（Opytne）南郊進行反擊。烏克蘭指揮部正在將預備隊拉到巴赫姆特地區，試圖防止防禦崩潰。然而，由於公路遭受到破壞、天氣惡劣路面泥濘，和俄羅斯對幾個地區的鐵路樞紐的火力箝制，增援部隊的部署變得複雜。