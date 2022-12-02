台北市第3選區（中山、北松山）立委補選明年1月8日登場，國民黨人選拖到最後一刻，由呼聲最高的台北市議員王鴻薇出面承擔參選，王鴻薇表示，這幾天電話真的接不完，除了媒體報導的三大咖，其他還有國民黨台北黨部主委黃呂錦茹、國民黨秘書長黃健庭甚至是中廣董事長趙少康，都致電勸進參選，讓她最後決定決定承擔，希望所有支持她的選民能夠諒解、原諒她。

王鴻薇今早接受電台專訪時表示，在過程當中，這幾天的電話真的是接不完，包含黃呂錦茹、黃健庭、趙少康、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九等，她確實接到大家所有想像中的人打來的電話，來勸進她參選，所以壓力確實是很大，尤其今天必須要去登記，若國民黨還沒辦法決定人選，不可能讓國民黨唱空城計，也不可能棄守這一席，因此和朱立倫討論後點頭答應出戰立委補選。

王鴻薇說，朱立倫可能是怕夜長夢多，起初就打算在昨天宣布她要參選的消息，但她本來希望的是今天宣布，因為還要準備登記參選要用到的東西，希望朱立倫給她一些時間，沒想到昨晚消息就出來，也讓她笑說「果然黨部沒有秘密」；她透露，一開始朱立倫還很好笑，問她「妳不會反悔吧」，但她強調，自己這個人的個性是只要答應後就不會反悔。

王鴻薇強調，12月25號她還是會去就職議員，不過這就是當初一些過不去的坎，而朱立倫、趙少康也叫她「不要再糾結」，因為這席立委指標意義更重要。而他們也勸說，王鴻薇就算參選立委，依然坐在這個選區服務，也還有很多其他同黨的優秀議員可以幫忙。

王鴻薇指出，雖然這場仗對她而言很累，團隊也都反對，因為才剛打完議員選戰，大家都相當疲勞，如今對團隊來說，因為明年就要開始準備2024年立委選舉，所以是「1年要打3場仗」，過去確實很少有這種狀況。

王鴻薇向選民喊話，她先前曾誠懇地跟大家報告為什麼不能選，但既然現在決定承擔，政治人物必須誠懇的面對做過的事、說過的話，希望能取得所有支持她的選民的諒解、原諒，「我真的是覺得非常抱歉，為什麼我之前覺得非常糾結，就是在想到底要怎麼能交代過去」。